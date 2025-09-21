Roma la banda degli strangolatori semina il terrore | stringono le donne al collo fino a far perdere loro i sensi
A Roma si fanno sempre più gravi i problemi relativi alla sicurezza. Di recente i cittadini devono fare i conti con un altro pericolo: quello della banda degli strangolatori, un gruppo di ladri che aggredisce la vittima stringendole la gola fino a farle perdere i sensi, per poi fuggire con il bottino. Ad essere maggiormente prese di mira sono le donne, considerate delle facili prede. Stando alle ultime notizie, i membri di questa banda sono stati catturati. Sarà davvero finita? Gli strangolatori agivano di notte, assalendo giovani donne con l'obiettivo di portare via denaro, gioielli e borse. La ragazze, afferrate per la gola, venivano letteralmente strangolate fino alla perdita dei sensi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Tentano una rapina nella villa di Valentino Garavani a Roma mentre lo stilista è in casa: ladri messi in fuga a colpi di pistola, è caccia alla “banda della Panda”
A Roma c'è una banda che saccheggiava gli utenti degli autobus
Roma, coppia sequestrata in casa. La banda agiva sotto la regia di un boss
La banda dei ladri strangolatori, il terrore delle donne di Roma. «Prese al collo fino a farle svenire» - Due pericolosi rapinatori sceglievano ragazze in auto come vittime e non esitavano a strangolarle per farsi dare collane e gioielli. Scrive ilmessaggero.it