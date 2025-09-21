Roma la banda degli strangolatori semina il terrore | stringono le donne al collo fino a far perdere loro i sensi

A Roma si fanno sempre più gravi i problemi relativi alla sicurezza. Di recente i cittadini devono fare i conti con un altro pericolo: quello della banda degli strangolatori, un gruppo di ladri che aggredisce la vittima stringendole la gola fino a farle perdere i sensi, per poi fuggire con il bottino. Ad essere maggiormente prese di mira sono le donne, considerate delle facili prede. Stando alle ultime notizie, i membri di questa banda sono stati catturati. Sarà davvero finita? Gli strangolatori agivano di notte, assalendo giovani donne con l'obiettivo di portare via denaro, gioielli e borse. La ragazze, afferrate per la gola, venivano letteralmente strangolate fino alla perdita dei sensi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

