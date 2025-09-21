Roma bandiera palestinese sul Campidoglio e fiocco giallo per gli ostaggi | la reazione di Israele

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il gesto del Comune. Il Campidoglio ha esposto la bandiera della Palestina accanto a un fiocco giallo, simbolo di sostegno agli ostaggi israeliani rapiti da Hamas. La decisione arriva in seguito a una mozione approvata dall’Assemblea Capitolina, che ha voluto esprimere solidarietà alla popolazione civile di Gaza, colpita dai raid dell’esercito israeliano. In una nota ufficiale, il Comune ha spiegato: «Con questo gesto, Roma rinnova il suo impegno a essere simbolo di pace contro la violenza, città aperta e universale, che promuove dialogo, rispetto reciproco e convivenza ». 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

