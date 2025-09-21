Roma ancora Pellegrini decisivo nel derby | Lazio la sua vittima preferita in Serie A

Lorenzo Pellegrini è ancora una volta l’uomo derby. Destinato ad andare via durante il calciomercato estivo e fermo da diversi mesi per infortunio, il numero 7 della Roma ha deciso la partita contro la Lazio, con un preciso destro all’angolino, alla prima presenza stagionale. Copione simile a quanto accaduto lo scorso anno, quando proprio una sua rete sotto la Curva Nord aveva aperto le marcature nella partita del girone d’andata. Quarto gol nel derby per Pellegrini. I numeri confermano la sua dimensione da protagonista assoluto nelle stracittadine: come evidenziato da OptaPaolo, sono già 4 le reti di Pellegrini contro la Lazio, la squadra alla quale ha segnato di più in Serie A. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, ancora Pellegrini decisivo nel derby: Lazio la sua vittima preferita in Serie A

Gasp, urlo Derby: "Pellegrini, non avevo dubbi. Roma in grande crescita" - Il tecnico dei giallorossi analizza la prova dei suoi ragazzi e del centrocampista, decisivo con un gol nel primo tempo e tornato in campo dopo le voci degli ultimi mesi ... Segnala tuttosport.com

