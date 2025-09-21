RoFF20 | La Lezione di Mordini alla Festa del Cinema di Roma

La Lezione, il film di Stefano Mordini, sarà presentato in concorso alla 20° edizione della Festa del Cinema di Roma. Con un cast di tutto rispetto capitanato da Matilda De Angelis e Stefano Accorsi, il nuovo film del regista di “ Pericle il Nero ” farà parte della sezione Grand Public dell’edizione 2025 della Festa del Cinema di Roma. L’annuncio è arrivato lo scorso 19 settembre in occasione della presentazione del programma della kermesse romana che si terrà dal 15 al 26 ottobre 2025. La trama del film La Lezione. La Lezione  è tratto dall’omonimo romanzo di  Marco Franzoso, edito da Mondadori. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

