RoFF20 | Illusione di Francesca Archibugi in concorso

Il nuovo film di Francesca Archibugi dal titolo “ Illusione ” sarà presentato alla 20° Festa del Cinema di Roma. In occasione della presentazione ufficiale dell’edizione 2025 della Festa del Cinema di Roma, avvenuta lo scorso 19 settembre, è stata annunciata la partecipazione in concorso – sezione Grand Public – di Illusione, il nuovo film della regista Francesca Archibugi, con un cast formato da Jasmine Trinca e Michele Riondino. La kermesse romana si terrà dal 15 al 26 ottobre 2025. La trama del film Illusione. Periferia di Perugia. In un fosso viene ritrovata una ragazzina. Indossa un completo d’alta moda ed è bellissima. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

