RoFF20 | Breve storia d’amore con Pilar Fogliati in concorso

Il film “ Breve storia d’amore ” di Ludovica Rampoldi sarà presentato alla 20° Festa del Cinema di Roma. Tra i film della sezione ufficiale “Grand Public” della Festa del Cinema di Roma, dal 15 al 26 ottobre, sarà presente anche Breve storia d’amore, la pellicola d’esordio di Ludovica Rampoldi, con protagonisti Pilar Fogliati e Adriano Giannini. Il film sarà poi distribuito nelle sale dal 27 novembre 2025. Guardate qui il trailer di Breve storia d’amore La trama del film Breve storia d’amore. Questa e? la storia di due coppie. I trentenni Lea e Andrea, e i cinquantenni Rocco e Cecilia. Quattro personaggi i cui destini collidono la sera in cui Lea conosce Rocco in un bar e inizia con lui una relazione clandestina, consumata in una stanza d’albergo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

