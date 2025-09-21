Roberto Russo è morto il marito di Monica Vitti | il regista e fotografo aveva 77 anni

Vanityfair.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se n'è andato a Roma il regista e fotografo noto anche per il legame con Monica Vitti. I due erano sposati dal 2000, dopo una lunga storia iniziata negli anni Settanta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

