Roberto Mancini avvisa | Gasperini al suo primo derby? Un vantaggio

Si avvicina il derby della Capitale e l’adrenalina cresce tra i tifosi giallorossi. A parlare della stracittadina è Roberto Mancini, ex CT della nazionale italiana e grande conoscitore delle dinamiche del derby romano. Intervistato dal Messaggero, l’ex tecnico campione d’Europa ha detto la sua sul nuovo allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, e sui giocatori che potrebbero decidere la partita. “ Il suo primo derby? Secondo me è un vantaggio – ha spiegato Mancini – perché non conosce ancora tutta la tensione che questa partita porta con sé. La prima volta pensi che sia una gara come le altre, ma non è affatto così ”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roberto Mancini avvisa: “Gasperini al suo primo derby? Un vantaggio”

In questa notizia si parla di: roberto - mancini

Roberto Mancini loda Francesco Acquaroli? Ricci rosica: "Solo per i soldi"

Antonio Razzi: “Roberto Mancini grande mister. Spalletti? Mai entusiasmato”

Bologna, tre indizi fanno una prova: c’è la firma di Roberto Mancini

Lo ha detto l'ex ct della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini in un videomessaggio diffuso dall'Arcidiocesi di Siena e dalla diocesi di Montepulciano in occasione dell'odierno Giubileo dello sport.... - facebook.com Vai su Facebook

Mancini - Search - X Vai su X

Chi sarà il prossimo allenatore della Juve nel 2025/26?; Mancini: La nazionale? Non rifarei quella scelta, penso solo al denaro? La mia storia parla per me; Chi sarà il prossimo allenatore della Roma nel 2025/26?.

Lazio-Roma, il derby secondo Mancini: «Zaccagni e Soulé, decidono i talenti» - Lo ha giocato a Genova e a Roma, poi ha deciso di fare l’allenatore e li ha gestiti dalla panchina con la Lazio, l’Inter, il Manchester City e il Galatasaray. Come scrive ilmessaggero.it

Roma, Cristante capitano al posto di Mancini: la scelta a sorpresa di Gasperini - La prima amichevole estiva della Roma di Gasperini contro il Trastevere ha portato subito una grossa novità nello spogliatoio giallorosso. Riporta corrieredellosport.it