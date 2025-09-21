Roberto Fico disperato | accende un cero per trovare candidati

San Gennaro non ha fatto il miracolo. Ieri alla festa del patrono di Napoli si sono incrociati il governatore uscente della Campania, Vincenzo De Luca, e l’uomo candidato a succedergli, Roberto Fico. Il gelo tra i due però non si è sciolto. Neanche una parola tra loro, e sì che sarebbero alleati alle imminenti Regionali. Non è stato un caso. In Duomo, per le celebrazioni, i due sono arrivati in studiati orari diversi e si sono seduti distanti: in prima fila sul lato destro il presidente, in seconda fila sul lato sinistro il grillino. Una perfetta rappresentazione di come stanno conducendo le rispettive campagne elettorali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

