Roberto Fico disperato | accende un cero per trovare candidati

Liberoquotidiano.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Gennaro non ha fatto il miracolo. Ieri alla festa del patrono di Napoli si sono incrociati il governatore uscente della Campania, Vincenzo De Luca, e l’uomo candidato a succedergli, Roberto Fico. Il gelo tra i due però non si è sciolto. Neanche una parola tra loro, e sì che sarebbero alleati alle imminenti Regionali. Non è stato un caso. In Duomo, per le celebrazioni, i due sono arrivati in studiati orari diversi e si sono seduti distanti: in prima fila sul lato destro il presidente, in seconda fila sul lato sinistro il grillino. Una perfetta rappresentazione di come stanno conducendo le rispettive campagne elettorali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

roberto fico disperato accende un cero per trovare candidati

© Liberoquotidiano.it - Roberto Fico disperato: accende un cero per trovare candidati

In questa notizia si parla di: roberto - fico

Campania, il battesimo di Roberto Fico: “Sarà una stagione di rinnovamento”. E Conte: è il momento che aspettavamo

Elezioni Regionali Campania, incontro De Luca-Conte: prove di accordo per la candidatura di Roberto Fico

Regionali in Campania, incontro Schlein-De Luca per il candidato. Verso apertura a Roberto Fico

Roberto Fico disperato: accende un cero per trovare candidati | .it; Ucraina, Lavrov: Invio di forze di pace occidentali sarebbe occupazione | .it; Giro di prostituzione a Roma, ai clienti venduta anche droga | .it.

roberto fico disperato accendeCampania, Roberto Fico candidato alla presidenza: Pd anticipa l’annuncio, Conte lo lancia a Napoli - Fico candidato Campania, Pd anticipa l’annuncio e Conte lo lancia a Napoli. Come scrive 41esimoparallelo.it

Fico candidato Campania,Conte atteso per annuncio a Napoli - Sarà Roberto Fico, a quanto si apprende, il candidato del centrosinistra in Campania. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Roberto Fico Disperato Accende