WWE Wrestlepalooza si preannuncia come uno degli eventi più intensi dell'anno, con il ritorno sul ring di AJ Lee dopo oltre 10 anni di assenza che catalizzerà l'attenzione in un mixed tag team match carico di tensioni personali. CM Punk e sua moglie affronteranno il campione mondiale dei pesi massimi Seth Rollins e la campionessa intercontinentale femminile Becky Lynch, in quello che si prospetta come uno scontro dove i conti personali avranno la priorità sul wrestling puro. La card vedrà anche uno degli ultimi match di John Cena nel suo tour di ritiro, con The Greatest of All Time che aprirà lo show affrontando Brock Lesnar in quello che sarà il loro settimo incontro uno contro uno.

RISULTATI: WWE Wrestlepalooza 2025