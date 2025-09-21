Ristrutturare e arredare la casa Espositori e incontri con esperti per una nuova cultura dell’abitare

Si conclude oggi la tre giorni di eventi organizzati da Confartigianato. Piazza Matteotti e piazza Luni, collegate da un corridoio blu, ospitano infatti, da venerdì, la rassegna “La casa in piazza”. La manifestazione è un’occasione per riunire i professionisti e per far toccare con mano ai cittadini le novità nei diversi settori, dalla costruzione alle rifiniture, relazionandosi direttamente con le 20 imprese locali presenti, per ricevere i consigli degli esperti. Il mercato immobiliare della Liguria registra un aumento del 7% nella compravendita di case nel 2025, secondo il report di Scenari Immobiliari, con circa 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ristrutturare e arredare la casa. Espositori e incontri con esperti per una nuova cultura dell’abitare

