Riscatto laurea ipotesi sconto a 900 euro | la proposta per anticipare la pensione a 60 anni

Rendere più leggero e accessibile il costo del riscatto della laure a, passando dagli oltre 6.000 euro attuali a circa 900 euro per anno di corso. È l’obiettivo della proposta di legge n. 1413 presentata dalla senatrice di Fratelli d’Italia Carmela Bucalo, ora al vaglio della Commissione Affari sociali del Senato. La misura punta in particolare a insegnanti, personale Ata e dirigenti scolastici, con la possibilità di lasciare il lavoro già al compimento dei 60 anni. Dal peso di 30mila euro a una spesa contenuta. Oggi riscattare un titolo di studio universitario quinquennale costa più di 30.000 euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

