Riscatto laurea ipotesi sconto a 900 euro | la proposta per anticipare la pensione a 60 anni

Ilgiornale.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rendere più leggero e accessibile il costo del riscatto della laure a, passando dagli oltre 6.000 euro attuali a circa 900 euro per anno di corso. È l’obiettivo della proposta di legge n. 1413 presentata dalla senatrice di Fratelli d’Italia Carmela Bucalo, ora al vaglio della Commissione Affari sociali del Senato. La misura punta in particolare a insegnanti, personale Ata e dirigenti scolastici, con la possibilità di lasciare il lavoro già al compimento dei 60 anni. Dal peso di 30mila euro a una spesa contenuta. Oggi riscattare un titolo di studio universitario quinquennale costa più di 30.000 euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

riscatto laurea ipotesi sconto a 900 euro la proposta per anticipare la pensione a 60 anni

© Ilgiornale.it - Riscatto laurea, ipotesi sconto a 900 euro: la proposta per anticipare la pensione a 60 anni

In questa notizia si parla di: riscatto - laurea

Che cos’è il riscatto della laurea? Tutto quello che c’è da sapere

Riscatto della laurea, perché non conviene a tutti: caso per caso, la guida (conta quando hai iniziato a lavorare)

Riscatto della laurea: conviene davvero? Perché per molti non vale la spesa? L’esperto smonta i falsi miti su costi e benefici

Pensioni scuola, ipotesi riscatto laurea a 900 euro l'anno per uscita anticipata a 60 anni; Bonus edilizi, ipotesi detrazione per ristrutturazione al 50% nel 2026; Riforma Pensioni: prime ipotesi di Governo per la Manovra 2026.

riscatto laurea ipotesi scontoRiscatto laurea, ipotesi sconto a 900 euro: la proposta per anticipare la pensione a 60 anni - La misura, sostenuta da una petizione con quasi 120mila firme, potrebbe aprire la strada al pensionamento anticipato per docenti, presidi e personale Ata ... Riporta msn.com

riscatto laurea ipotesi scontoPensioni scuola, ipotesi riscatto laurea a 900 euro l'anno per uscita anticipata a 60 anni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pensioni scuola, ipotesi riscatto laurea a 900 euro l'anno per uscita anticipata a 60 anni ... Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Riscatto Laurea Ipotesi Sconto