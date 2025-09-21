Ripulito il ’Machiavelli’ Parcheggio sgomberato dai bivacchi dei senzatetto

Sgomberato il parcheggio Machiavelli adibito a giacigli di soggetti senza fissa dimora. È uno degli interventi condotti dalla polizia nelle attività per contrastare il degrado nelle zone più a rischio di Cesena. Le operazioni, coordinate dal Commissariato di Cesena, vedono anche l’impiego dei reparti Prevenzione crimine di Bologna. Particolare attenzione è stata data dunque alla zona del parcheggio Machiavelli (nella foto), nell’ultimo periodo oggetto di denunce da parte dei cittadini secondo cui è divenuto un luogo di bivacco e di degrado. Ieri mattina i poliziotti del Commissariato, con il supporto degli operatori di Hera, hanno realizzato un’attività sgombero e di pulizia dei locali del parcheggio, adibiti a giacigli di soggetti senza fissa dimora, ripristinando la struttura e rimettendola nuovamente a disposizione dell’utenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

