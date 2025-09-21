Riprese le attività dei sub nelle vasche della Reggia

Casertanews.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tornano in azione i sub della Fias Caserta nelle acque storiche della Reggia di Caserta. Nei giorni scorsi sono riprese ufficialmente le operazioni di monitoraggio e manutenzione delle vasche monumentali del parco, grazie al rinnovato protocollo d’intesa con la Direzione della Reggia. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: riprese - attivit

Cerca Video su questo argomento: Riprese Attivit224 Sub Vasche