RIP primo lungometraggio di Alessandro D’Ambrosi e Santa de Santis dal 16 ottobre al cinema

  RIP DI ALESSANDRO D’AMBROSI E SANTA DE SANTIS IN SALA DAL 16 OTTOBRE CON FILMCLUB DISTRIBUZIONE LA COLONNA SONORA, FIRMATA DA DANIELE SILVESTRI E KLANGORE FACTORY, SARA’ ANCHE DISPONIBILE SULLE PIATTAFORME DI STREAMING E IN VINILE Uscirà in sala  giovedì 16 ottobre, “ RIP”  primo lungometraggio di  Alessandro D’Ambrosi  e  Santa de Santis. Il film è distribuito da  Filmclub Distribuzione  ed è una produzione  NVP STUDIOS – Gruppo NVP S.p.a. Il cast corale composto da  Augusto Fornari,  Valerio Morigi,  Giulia Michelini, Nina Pons,  Maurizio Bousso, Caterina Gabanella  e  Simone Montedoro  si avvale anche della partecipazione straordinaria di  Ernesto Mahieux  e  Antonio Catania   e delle Musiche originali di  Daniele Silvestri  e  Klangore Factory,  collettivo di produzioni musicali e audiovisive composto dallo stesso  Silvestri  e da  Daniele “Il Mafio” Tortora, Duilio Galioto, Daniele Fiaschi  e  Gabriele Lazzarotti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

