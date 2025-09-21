RIP primo lungometraggio di Alessandro D’Ambrosi e Santa de Santis dal 16 ottobre al cinema
Uscirà in sala giovedì 16 ottobre, " RIP" primo lungometraggio di Alessandro D'Ambrosi e Santa de Santis. Il film è distribuito da Filmclub Distribuzione ed è una produzione NVP STUDIOS – Gruppo NVP S.p.a. Il cast corale composto da Augusto Fornari, Valerio Morigi, Giulia Michelini, Nina Pons, Maurizio Bousso, Caterina Gabanella e Simone Montedoro si avvale anche della partecipazione straordinaria di Ernesto Mahieux e Antonio Catania e delle Musiche originali di Daniele Silvestri e Klangore Factory, collettivo di produzioni musicali e audiovisive composto dallo stesso Silvestri e da Daniele "Il Mafio" Tortora, Duilio Galioto, Daniele Fiaschi e Gabriele Lazzarotti.
