Rinvenuta in un campo vicino al cimitero di San Silvestro una pistola modificata assieme a dei proiettili

Ilpescara.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Pescara, con la squadra mobile, ha rinvenuto e sequestrato un'arma clandestina nascosta in un campo vicino il cimitero di San Silvestro. Gli investigatori della questura avevano ricevuto un'informativa su movimenti sospetti di persone in una zona impervia mai frequentata prima da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Rinvenuta in un campo vicino al cimitero di San Silvestro una pistola modificata assieme a dei proiettili; PESCARA: RINVENUTA NASCOSTA IN UN CAMPO PISTOLA BERETTA CON MATRICOLA ABRASA E PROIETTILI; Erika Ferini Strambi trovata morta nei campi, l'ipotesi dell'omicidio: l'auto nel fosso e l'incontro con un uomo misterioso.

