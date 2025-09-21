Rimuovete tutti gli alberi dall’alveo del Lamone

Si è conclusa la raccolta firme a sostegno dell’esposto che il geometra Gianluca Sardelli, residente a Traversara ed ex coordinatore del comitato nato all’indomani della tragedia del 19 settembre 2024, ha presentato lo scorso 15 agosto alle autorità per chiedere la rimozione di tutti gli alberi presenti nel letto del fiume Lamone da Faenza fino al mare. "Sto raccogliendo gli ultimi documenti – spiega Sardelli –, ma dovremmo aver raggiunto e superato le 2.000 firme. Un grande risultato". In poco più di un mese sono stati così organizzati banchetti ad hoc, ma anche percorsi vari chilometri per andare a parlare con le persone di porta in porta, oltre ad aver lasciato la documentazione necessaria in alcuni locali pubblici dei dintorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

