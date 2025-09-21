Rimpatri l' Algeria nega di sorvolare i cieli | 40 cittadini nigeriani costretti a rientrare in Italia e agenti obbligati a 21 ore di servizio

Partito regolarmente dall'aeroporto di Roma con destinazione l'Algeria, il charter con a bordo 40 persone di origine nigeriana destinate al rimpatrio – di cui 29 provenienti dall'Italia –, è stato costretto a fermarsi e a tornare indietro. Un'inversione di rotta obbligata dal diniego dell'Algeria. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: rimpatri - algeria

rimpatri algeria nega sorvolareSiulp Torino, volo per i rimpatri bloccato dall'Algeria - "Agenti di polizia della Questura di Torino costretti a 21 ore di servizio continuative, dopo che un volo charter, con a bordo 40 nigeriani destinati al rimpatrio, è stato costretto a tornare indietro ... Scrive msn.com

