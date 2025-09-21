Rignano Run foto e classifica dell’undicesima edizione
Rignano, 21 settembre 2025 – La Rignano Run festeggia l’undicesima edizione con un nuovo record di partecipazione: oltre 200 atleti si sono presentati ai nastri di partenza della competitiva, organizzata con passione dal Gruppo Podistico AVIS Zero Positivo e resa possibile grazie alla collaborazione della Vab, dei Carabinieri in pensione e della Croce Rossa Italiana. Rignano Run, le foto della corsa Il percorso di 11,6 km ha regalato scorci suggestivi tra le colline di Rignano, ma anche fatica e sudore. Al traguardo, unanime il giudizio dei podisti: una gara durissima, ma splendida e impeccabilmente organizzata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
