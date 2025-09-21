Riforma Roma Capitale Gualtieri | Occasione importante Tempistiche limitate

Romatoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco Roberto Gualtieri torna a parlare di riforma dei poteri per Roma Capitale. Un cambio d'ordinamento che permetterà alla città di acquisire ulteriori libertà di legiferazione su vari materie, dall'urbanistica ai trasporti, equiparandola a enti come le Regioni. Riforma Roma. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: riforma - roma

Riforma Cra, de Pascale: «La sospensione degli accreditamenti imposta da Roma»

Roma con i poteri di una Regione. La riforma è sempre più vicina

Roma Capitale potrebbe presto avere poteri legislativi: la riforma allo studio del governo

Sito Istituzionale | Ddl , Gualtieri: Riforma storica, ora serve atteggiamento bipartisan; Gualtieri-Rocca, intesa su Roma Capitale e sul “metodo Giubileo”. «Si acceleri sulla riforma»; Riforma poteri Roma Capitale, Gualtieri “frena” sul decentramento.

Cerca Video su questo argomento: Riforma Roma Capitale Gualtieri