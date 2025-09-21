Riflettori puntati sul Bozzi C’è Rondinella-Affrico

La seconda giornata del campionato, in programma oggi alle 15, si preannuncia avvincente, anche per l’esito dell’anticipo di ieri, con la Colligiana che ha superato di misura per 1-0 il Signa. A decidere l’incontro è stato il gol di Poli arrivato nei primi minuti del secondo tempo. Nonostante una buona reazione del Signa che era privo dei fratelli Tempesti, la squadra gialloblù non è riuscita a pareggiare subendo così la seconda sconfitta consecutiva. Ecco il programma completo delle altre partite che si giocano oggi. Girone A Real Cerretese-Sestese (arbitro: Castorina di Lucca). La Sestese è pronta a rialzarsi per tornare a fare risultato, nonostante l’assenza per infortunio di Fiorentino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

