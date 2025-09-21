Rifiuti la Regione Lazio punta forte sulla differenziata | ecco 21 milioni per gli impianti

Romatoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Lazio ha deciso di incentivare l'ammodernamento degli impianti di rifiuti differenziati nel territorio. La giunta Rocca, su proposta del presidente insieme all'assessore Fabrizio Ghera, ha aperto un bando da 21 milioni di euro con fondi Fesr, riservati ai comuni. La Regione potenzia la. 🔗 Leggi su Romatoday.it

