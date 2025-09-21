Rifiuti a Monza un vero Far west | la denuncia del sindacato
Il problema dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti a Monza non smette di far discutere. E se si guarda a quanto accade negli alloggi comunali e in quelli Aler, l’azienda lombarda per l’edilizia residenziale che ha competenza per la gestione del patrimonio immobiliare pubblico e dei servizi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: rifiuti - monza
Monza, estate da incubo alla Boscherona: un parco ‘terra di nessuno’ tra abusivi, rifiuti e spaccio di droga
A Monza c'è una via che è stata trasformata in una discarica (e i rifiuti continuano a crescere)
A Monza arrivano i nuovi distributori dei sacchi per i rifiuti: dove e come funzionano
Il mezzo era diretto a Monza: l’uomo pretendeva che l’autista aprisse le porte fuori dallo spazio fermata (cosa vietata) e al rifiuto è andato in escandescenza - facebook.com Vai su Facebook
Rifiuti, a Monza un vero Far west: la denuncia del sindacato; Tra problemi e inciviltà. Cestini di rifiuti stracolmi: Il servizio non funziona; Progetto Littering in Brianza: telecamere contro l’abbandono dei rifiuti anche a Muggiò.