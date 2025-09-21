Rientra in casa e trova i ladri La banda inseguita in moto

Pomeriggio con furto e momenti concitati a Villa Strada, la popolosa frazione di Cingoli: non trascurabile il bottino dei ladri, riusciti a fuggire nonostante l’inseguimento di due ragazzi in moto. I malviventi hanno agito in pieno centro. È stata presa di mira una delle abitazioni situate lungo via Verdi, che collega le due strade principali e parallele intitolate a Rossini e a Pergolesi. L’azione sarebbe stata effettuata verso le 17.30. I malviventi, che sarebbero stati in tre stando alle testimonianze di chi li ha visti aggirarsi intorno all’abitato, hanno approfittato della momentanea assenza della famiglia domiciliata nello stabile: per introdursi nell’interno, hanno forzato una finestra situata in una posizione defilata al pianterreno, quindi hanno potuto agire indisturbati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rientra in casa e trova i ladri. La banda inseguita in moto

In questa notizia si parla di: rientra - casa

