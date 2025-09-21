Ridge Forrester di Beautiful a Caluso | la star Ronn Moss ospite d' eccezione alla Festa dell' Uva

La Festa dell’Uva di Caluso ha avuto un ospite d'eccezione quest'anno: Ronn Moss, l'attore americano che per decenni ha interpretato il ruolo di Ridge Forrester nella soap opera Beautiful. Moss, che oltre alla recitazione e a coltivare la passione per la musica, oggi è anche produttore di vini. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Beautiful Anticipazioni Puntata dell'8 agosto 2025, replica: Ridge in ansia, tornerà mai la pace a casa Forrester?

A Beautiful arriva un amore gay, ma non è il primo: ricordate cosa fece Ridge qualche anno fa? - Sono riusciti a resuscitare più volte Taylor, perché non tentare una storia gay per lo stilista? Scrive donnapop.it