Ricostruzione partiti gli interventi sul Lamone a Faenza | opere per un milione di euro

Via agli interventi di miglioramento e sistemazione idraulica sul tratto cittadino di Faenza del fiume Lamone, a monte del Ponte delle Grazie. Aperti i cantieri, grazie allo stanziamento di un milione di euro da parte del Commissario straordinario alla ricostruzione e alla programmazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: ricostruzione - partiti

Ricostruzione Sisma Ischia 2017. . Il riuso di materiali da frana per un progetto green sull’isola d’Ischia, nel segno della circolarità e della sostenibilità. Sono partiti a #Forio i lavori per la realizzazione di un parco urbano, che nascerà reimpiegando i materiali tr - facebook.com Vai su Facebook

Ricostruzione, partiti gli interventi sul Lamone a Faenza: opere per un milione di euro; Ricostruzione. Messa in sicurezza dei bacini di Lamone, Marzeno e Sillaro. Per Traversara di Bagnacavallo istituita una commissione speciale; Casse di espansione e aree allagabili: il piano di ricostruzione nel Ravennate e la commissione per Traversara.

Fiume Lamone, si puliscono gli argini. Tecnici in arrivo per verifiche di tenuta - Sono partiti lunedì i lavori di pulizia e sfalcio lungo gli argini del fiume Lamone nel tratto urbano di Faenza. Secondo ilrestodelcarlino.it