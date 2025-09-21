Ricordi a tutto pop e mix audaci | così la moda dei 2000 riscrive i look dell' Autunno-Inverno 2025 2026
I mmagini che sembrano rubate per strada. Con naturalezza, anche i servizi moda oggi scelgono il linguaggio diretto dello street style. Vince la verità apparente di scatti veloci, in cui le modelle sembrano ragazze comuni colte in un momento quotidiano. Proprio come andava di moda negli anni Duemila: non è un caso che la nostalgia per quell’epoca sia ancora vivissima. Look street style d’autunno: 5 outfit da copiare dalla NYFW X Leggi anche › Alti e bassi. I look Street Style più originali dalla New York Fashion Week PE26 Nelle collezioni per l’Autunno-Inverno 20252026 la moda Y2K resta il filo conduttore. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Denim, logo e nostalgia. Lo street style anni Duemila torna al comando nell’Autunno-Inverno 2025/2026; STONA: Ci faremo bastare i ricordi - recensione album; Pop star: come le nuove icone della musica risvegliano i ricordi dell’era Y2K.