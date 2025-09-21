Il recente riconoscimento dello Stato Palestinese da parte di Gran Bretagna, Canada e Australia è stato accolto con grande soddisfazione dai rappresentanti palestinesi. Mahmud Mardawi, alto funzionario di Hamas, ha definito questa mossa “una vittoria per i diritti dei palestinesi e la giustizia della nostra causa”. Mardawi ha sottolineato che tale decisione invia un messaggio chiaro al mondo intero: nonostante le gravi violazioni dei diritti umani e i crimini perpetrati dall’occupazione israeliana, “non potrà mai cancellare i nostri diritti nazionali”. Il riconoscimento internazionale, secondo Mardawi, segna un passo importante verso il consolidamento della legittimità della causa palestinese a livello globale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

