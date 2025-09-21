Riconoscimento dello Stato di Palestina | situazione aggiornata Sì aggiunge oggi anche l' Australia il cui premier è di origine pugliese L' Italia che fa?
L’immagine di home page è tratta da tweet di Matteo Villa. Alla vigilia dell’assemblea Onu hanno annunciato il riconoscimento dello Stato di Palestina la Gran Bretagna, il Canada e l’australiana (qui il documento del governo australiano il cui premier Anthony Albanese, tra l’altro, è originario di Barletta). Ormai sono rimasti in pochi a tenere una posizione non più sostenibile. Tra questi l’Italia. In queste ore la reazione del governo israeliano reazionario è di disporre nuova distruzione a Gaza. Ma ormai è deprecato da quasi tutto il mondo. L'articolo Riconoscimento dello Stato di Palestina: situazione aggiornata Sì aggiunge oggi anche l'Australia (il cui premier è di origine pugliese). 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: riconoscimento - stato
