Riconoscimento dello Stato di Palestina | situazione aggiornata Sì aggiunge oggi anche l' Australia il cui premier è di origine pugliese L' Italia che fa?

Alla vigilia dell'assemblea Onu hanno annunciato il riconoscimento dello Stato di Palestina la Gran Bretagna, il Canada e l'australiana (qui il documento del governo australiano il cui premier Anthony Albanese, tra l'altro, è originario di Barletta). Ormai sono rimasti in pochi a tenere una posizione non più sostenibile. Tra questi l'Italia. In queste ore la reazione del governo israeliano reazionario è di disporre nuova distruzione a Gaza. Ma ormai è deprecato da quasi tutto il mondo.

