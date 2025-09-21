Ricercata da luglio a Venezia era fuggita ad Ancona | arrestata donna di 40 anni

ANCONA - Ricercata a Venezia era ad Ancona. La polizia ha arrestato una 40enne romena che aveva un ordine di esecuzione per una pena da scontare in carcere. È stata trovata dalle Volanti durante un controllo del territorio, fatto in questi giorni. Deve scontare una pena di anni 2 e giorni 19 di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

