Ricci festeggia sui social | Altra grande prestazione da parte di tutti

Pianetamilan.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Samuele Ricci - come era successo contro il Bologna - è entrato bene in campo nel corso del secondo tempo di Udinese-Milan. Le sue parole sui social per festeggiare la vittoria. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ricci festeggia sui social altra grande prestazione da parte di tutti

© Pianetamilan.it - Ricci festeggia sui social: “Altra grande prestazione da parte di tutti”

In questa notizia si parla di: ricci - festeggia

RICCI FESTEGGIA PAPERISSIMA SPRINT: PROGRAMMA MEDIASET PIÙ VISTO DELLA GIORNATA

RICCI FESTEGGIA PAPERISSIMA SPRINT: PROGRAMMA MEDIASET PIÙ VISTO DELLA GIORNATA

RICCI FESTEGGIA PAPERISSIMA SPRINT: PROGRAMMA MEDIASET PIÙ VISTO DELLA GIORNATA

Ricci festeggia sui social: “Altra grande prestazione da parte di tutti”; Striscia la notizia in crisi di ascolti, sarà alternato con Sarabanda e La Ruota della Fortuna? Intanto i social festeggiano: ma perché Antonio Ricci sta sul caz*o a tutti?!.

ricci festeggia social altraRicci festeggia sui social: “Altra grande prestazione da parte di tutti” - è entrato bene in campo nel corso del secondo tempo di Udinese- msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Ricci Festeggia Social Altra