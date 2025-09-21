Ricci con Elly Schlein a Pianello di Ostra | Velocizzare i lavori di messa in sicurezza
Obiettivo "vincere", ma soprattutto "ridare ai marchigiani speranza e fiducia". Nelle parole a Pergola (Pesaro e Urbino) del candidato del centrosinistra, Matteo Ricci, l’appello agli elettori nell’ambito di tour in vari centri delle Marche con la segretaria dem Elly Schlein. "Anche ai nostri avversari politici dico: siamo diversi. Dal primo ottobre non metteremo mai l’interesse di partito prima di quello della comunità. Sarò il presidente di tutti e rappresenterò al meglio anche coloro che non ci hanno votato. È un cambio di mentalità da mettere in campo, il contrario del possesso e dell’esercizio del potere fine a se stesso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Schlein nelle Marche dice sfondoni sulla sanità. FdI insorge: “Elly ti sei fidata di Ricci, hai sbagliato”
Nel caso delle cene di Ricci spunta l’uomo della comunicazione di Elly
Elly Schlein oggi a Pesaro a sostegno di Ricci nella sfida a governatore: la diretta
