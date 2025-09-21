Revenge porn | un rischio anche per i minori Cosa sapere cosa fare
La diffusione non consensuale di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito – realizzati o sottratti da chi li condivide – configura una pratica nota come revenge porn. Il materiale, destinato a restare privato, viene reso pubblico per vendetta, ricatto, denigrazione o per esercitare molestie. Gli effetti possono essere devastanti: isolamento sociale, disagio psicologico, danni alla reputazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Rischi per i minori. La Polizia Postale svela le nuove minacce cyber; Privacy, sanzioni record da 24 milioni nel 2024: il Garante avverte sui rischi dell’IA, soprattutto per i minori; Quegli orchi che adescano minori sui social e dentro le chat dei videogames.