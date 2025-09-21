Revenge porn | un rischio anche per i minori Cosa sapere cosa fare

Orizzontescuola.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La diffusione non consensuale di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito – realizzati o sottratti da chi li condivide – configura una pratica nota come revenge porn. Il materiale, destinato a restare privato, viene reso pubblico per vendetta, ricatto, denigrazione o per esercitare molestie. Gli effetti possono essere devastanti: isolamento sociale, disagio psicologico, danni alla reputazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

