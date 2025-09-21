Restyling delle aree giochi nuova vita ai parchi
Lunga vita ai giochi nei parchi pubblici. Il Comune di Castel Maggiore ha investito recentemente quasi 50mila euro per rendere le aree verdi del territorio più accoglienti per l’infanzia. Nuovi giochi sono stati installati al parco Staffette Partigiane, dove è stato allestito un veliero in legno e relativa pavimentazione per un importo di 25.620 euro. E ancora al parco di Iqbal Masih, in via La Pira, è stata attrezzata un’altalena ‘happy’ con relativa pavimentazione per 4.880 euro. Al parco della frazione di Primo Maggio è in corso la sostituzione di un’altalena pericolante. Questo intervento prevede un investimento dell’amministrazione comunale di 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: restyling - aree
Il restyling da 77 milioni di euro. Rivoluzione da completare nel 2026. La terrazza panoramica avrà un secondo livello con loggiato e spazi lounge affacciati direttamente sulla pista. Aree eventi per aziende e privati all’ex Casa Brembo e nella Casa del Serraglio, che verrà ristrutturata
Restyling per tre aree dismesse del Comune. Asfaltature in programma e ultimi aggiornamenti sul nuovo sottovia a Querceta. Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale per il recupero delle aree degradate del territorio, che si intende ripristinare e re - facebook.com Vai su Facebook
Restyling delle aree giochi, nuova vita ai parchi; Area giochi via Volta, terminato il restyling. Un viaggio tra fantasia e movimento; Parchi giochi per bambini più moderni e inclusivi, avviato il programma di restyling su tutto il territorio.
Restyling delle aree giochi, nuova vita ai parchi - Il Comune di Castel Maggiore ha investito recentemente quasi 50mila euro per rendere le aree verdi del territorio più accoglienti per l’infanzia. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Giardini Caponnetto, al via il restyling e la nuova "Città dei bambini" - Un giardino interamente ripensato, recuperato, sostenibile con nuovi inserimenti di verde e nuove attrezzature inclusive, oltre a 29 nuovi alberi: rinascono le aree giochi e ... lanazione.it scrive