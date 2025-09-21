Lunga vita ai giochi nei parchi pubblici. Il Comune di Castel Maggiore ha investito recentemente quasi 50mila euro per rendere le aree verdi del territorio più accoglienti per l’infanzia. Nuovi giochi sono stati installati al parco Staffette Partigiane, dove è stato allestito un veliero in legno e relativa pavimentazione per un importo di 25.620 euro. E ancora al parco di Iqbal Masih, in via La Pira, è stata attrezzata un’altalena ‘happy’ con relativa pavimentazione per 4.880 euro. Al parco della frazione di Primo Maggio è in corso la sostituzione di un’altalena pericolante. Questo intervento prevede un investimento dell’amministrazione comunale di 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Restyling delle aree giochi, nuova vita ai parchi