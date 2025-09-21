Respinto il ricorso la Cassazione dice ' no' allo sconto di pena per il ras dei Casalesi
Nessuno sconto di pena per Oreste Reccia, 55 anni di San Cipriano d'Aversa, considerato figura di spicco legata al clan dei Casalesi. La Corte di Cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal suo legale contro l’ordinanza del gip di Napoli del 16 gennaio scorso.Reccia. 🔗 Leggi su Casertanews.it
