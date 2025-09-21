La musica di Ottorino Respighi torna ad avvolgere Bologna: inaugura oggi all’Auditorium Manzoni la quarta edizione del Festival Respighi Bologna, ideato dal direttore artistico Maurizio Scardovi e organizzato dalla Fondazione Musica Insieme, "con l’obiettivo di riscoprire non solo l’opera di Respighi, a cui Bologna ha dato i natali, ma anche quella dei suoi contemporanei". Il festival si apre alle 20.30 in una rinnovata collaborazione con il Teatro Comunale, un legame che, ricorda Alessandra Scardovi, presidente della Fondazione, "ha radici lontane, fin dal 1990". L’Orchestra del Teatro Comunale sarà ancora protagonista del concerto d’apertura, dopo la Trilogia Romana diretta da Oksana Lyniv nel 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Respighi, ma anche Stravinskij: Rustioni apre il festival