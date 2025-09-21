Respighi ma anche Stravinskij | Rustioni apre il festival
La musica di Ottorino Respighi torna ad avvolgere Bologna: inaugura oggi all’Auditorium Manzoni la quarta edizione del Festival Respighi Bologna, ideato dal direttore artistico Maurizio Scardovi e organizzato dalla Fondazione Musica Insieme, "con l’obiettivo di riscoprire non solo l’opera di Respighi, a cui Bologna ha dato i natali, ma anche quella dei suoi contemporanei". Il festival si apre alle 20.30 in una rinnovata collaborazione con il Teatro Comunale, un legame che, ricorda Alessandra Scardovi, presidente della Fondazione, "ha radici lontane, fin dal 1990". L’Orchestra del Teatro Comunale sarà ancora protagonista del concerto d’apertura, dopo la Trilogia Romana diretta da Oksana Lyniv nel 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: respighi - stravinskij
La Filarmonica Toscanini torna protagonista al Festival Respighi Bologna 2025! ` alle ore 20.30 saremo al Teatro Duse Bologna per l’inaugurazione della stagione concertistica di Fondazione Musica Insieme. Sul podio Sas - facebook.com Vai su Facebook
Respighi, ma anche Stravinskij: Rustioni apre il festival; Il direttore Zubin Mehta indisposto, non inaugurerà il Festival Respighi; Daniele Rustioni inaugura il Festival Respighi a Bologna.
Respighi, ma anche Stravinskij: Rustioni apre il festival - Sul podio quest’anno figura Daniele Rustioni, che dirigerà l’orchestra in La Sagra della Primavera di Igor Stravinskij e in Fontane e Pini di ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Daniele Rustioni inaugura il Festival Respighi a Bologna - Settembre per Bologna è ormai il mese di Ottorino Respighi, il compositore della celeberrima Trilogia Romana, al quale da quattro anni Musica Insieme dedica un Festival. Riporta msn.com