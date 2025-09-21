Residenza artistica al teatro Concordia
Fino al 25 settembre al Teatro Concordia è attiva la residenza artistica ‘L’analfabeta’ di Fanny & Alexander e Federica Fracassi, promossa dal Comune e dall’Amat nell’ambito di Officina Concordia, progetto che fa del teatro cittadino una casa degli artisti, agevolando creazione, allestimento, prove e avvio di tournée. La nuova produzione è stata illustrata da Carlotta Tringali dell’Amat con l’assessore alla cultura Lia Sebastiani, Federica Fracassi e Chiara Lagani e fa seguito alla Trilogia della città di K. di Ágota Kristóf, premio Ubu 2024 per il Miglior spettacolo di teatro, sempre della stessa compagnia ravennate di Lagani e Luigi De Angelis: Fanny & Alexander, fra le più innovative per la commistione di linguaggi e generi, affronta adesso, ancora insieme a Federica Fracassa un nuovo testo della scrittrice e drammaturga ungherese naturalizzata svizzera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
