Doppio appuntamento oggi – domenica 21 settembre – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi inediti trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Sirin arriva in ospedale insieme a Sarp per sottoporsi all’espianto di midollo e Bahar, in lacrime, la ringrazia infinitamente. Sarp ascolta la conversazione da lontano e decide di tornare da Piril, per non sottoporre Bahar a uno stress eccessivo. La buona notizia si diffonde in fretta e tutti festeggiano la guarigione imminente di Bahar. Munir incontra Yesim per offrirle informazioni su Nezir, ma lui le considera incomplete e insufficienti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntate del 21 settembre | Video Mediaset