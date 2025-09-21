Renzo Rosso 70 anni da genio ribelle | l’Italia nel cuore e il mondo ai suoi piedi

A dodici anni chiede alla madre un paio di Roy Rogers al mercato. A quindici cuce i suoi primi jeans con la Singer di famiglia. A settanta, spegne le candeline circondato da duemila persone tra amici, collaboratori, artisti e imprenditori, nel quartier generale OTB di Breganze trasformato in un festival di luci, musica e creatività. La parabola di Renzo Rosso, fondatore di Diesel, è la storia di un ragazzo di campagna che ha trasformato il denim in linguaggio globale senza mai dimenticare le radici italiane. Dalle stalle alle passerelle. Nato a Brugine, provincia di Padova, nel 1955, cresce in una famiglia di agricoltori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Renzo Rosso, 70 anni da genio ribelle: l’Italia nel cuore e il mondo ai suoi piedi

In questa notizia si parla di: renzo - rosso

La Popular Folk Orchestra di Mirko Casadei accende l'arena Rubicone, tra gli ospiti Renzo Valicelli 'Il Rosso'

Renzo Rosso: «Compio 70 anni ma ho vissuto mille vite, mi è sempre piaciuto fare cose fuori di testa. Ho dato tutto ai miei sette figli, ma tutti abbiamo sofferto»

Duemila invitati alla festa per i 70 anni di Renzo Rosso

Renzo Rosso, fondatore e presidente di Otb, 70 anni festeggiati con un party di 1.600 persone, tra amici e dipendenti. Il concerto di Jovanotti, pizza e tequila. Ha detto: «è stata la serata più bella della mia vita». «Di solito le mie feste sono più un lavoro che un - facebook.com Vai su Facebook

New post: LEGGI LA NOTIZIA! Renzo Rosso celebra i 70 anni con un party per 2000 persone e un concerto di Jovanotti https://tviweb.it/renzo-rosso-celebra-i-70-anni-con-un-party-per-2000-persone-e-un-concerto-di-jovanotti/… #veneto #notizie #news - X Vai su X

Renzo Rosso festeggia 70 anni con un party da ricordare: duemila invitati e il concerto dell'amico Jovanotti; Duemila invitati alla festa per i 70 anni di Renzo Rosso; I 70 anni di Renzo Rosso. Anche Jovanotti alla maxi festa di compleanno.

Renzo Rosso festeggia 70 anni con un party da ricordare: duemila invitati e il concerto dell'amico Jovanotti - Il fondatore di Diesel e del Gruppo OTB ha celebrato il suo compleanno trasformando la sede aziendale di Breganze in un universo di luci, musica e performance artistiche ... Riporta vanityfair.it

I 70 anni di Renzo Rosso. Anche Jovanotti alla maxi festa di compleanno - Lo stilista ha festeggiato con un party da oltre 2000 persone presentando anche il libro Seventy. Lo riporta repubblica.it