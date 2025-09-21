Rende UniCal la profssa Maria De Paola eletta presidente dell’Associazione Italiana di Economia del Lavoro

Nuovo prestigioso incarico per la prof.ssa Maria De Paola, del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” dell’Università della Calabria. È stata infatti eletta presidente dell’ Associazione Italiana di Economia del Lavoro (AIEL), realtà fondata nel 1985 che oggi conta oltre 400 membri attivi in Italia, in diversi Paesi europei e negli Stati Uniti, punto di riferimento per lo studio e la diffusione delle conoscenze in materia di economia del lavoro. L’attività scientifica della prof.ssa De Paola spazia dall’economia del lavoro e dell’istruzione alla valutazione delle politiche pubbliche, fino all’economia sperimentale e politica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Rende. UniCal, la prof.ssa Maria De Paola eletta presidente dell’Associazione Italiana di Economia del Lavoro

