Renan Lodi il contenzioso legale con l’Al Hilal e il tema dello strapotere saudita

Non soltanto una questione di regole. Il conflitto fra Renan Lodi, esterno di difesa brasiliano, e il club saudita dell’ Al Hilal allenato da Simone Inzaghi ha il potenziale di innovare la giurisprudenza calcistica internazionale. Ma è presente un altro aspetto della questione, anch’esso potenzialmente innovativo perché bisognoso di vedersi dare una registrata: la propensione dei club calcistici arabi a operare con decisionismo legittimato da una forza economica che contribuisce a tenere in vita il sistema finanziario del calcio internazionale, ma che proprio per questo necessiterebbe di un minimo di stile e senso della misura. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Renan Lodi, il contenzioso legale con l’Al Hilal e il tema dello strapotere saudita

