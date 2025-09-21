Remigrazione e difesa Occidente a Pontida la Lega di Salvini-Vannacci

Pontida (Bg), 21 set. (askanews) – “Via chi non si integra”, “Remigrazione”. Da Matteo Salvini a Roberto Vannacci e Silvia Sardone, i dirigenti nazionali della Lega usano le stesse parole d’ordine: la linea del Carroccio è quella della destra estremista, e nel Pantheon leghista entrano non solo Charlie Kirk, ma anche gli olandesi Pym Fortuin e Theo van Gogh, uccisi a inizio millennio da estremisti islamici. I temi del territorio rimangono nella prima parte della manifestazione, quella che vede i governatori leghisti insistere con l’Autonomia, con Maurizio Fugatti che rivendica anche i valori dell’antifascismo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

