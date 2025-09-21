Remco Evenepoel supersonico | stravince la cronometro ai Mondiali di ciclismo 2025 Pogacar doppiato
È Remco Evepoel il campione del mondo a cronometro ai Mondiali di ciclismo 2025. Oggi, domenica 21 settembre, a Kigali, in Ruanda, nella prima edizione dei Mondiali in Africa, il belga ha vinto la medaglia d'oro, confermandosi campione per il terzo anno consecutivo.Evenepoel ha percorso i 40,6 km. 🔗 Leggi su Today.it
Non una, non due, ma tre volte! Remco Evenepoel firma il tris e si conferma campione del mondo a cronometro #Ciclismo #Cycling #Kigali2025
Il campione del mondo a cronometro Remco Evenepoel è partito giovedì per il Ruanda per dare la caccia a nuovi titoli: domenica affronterà la cronometro dei Campionati del Mondo UCI su strada, con l'obiettivo di difendere la sua maglia iridata .
Remco Evenepoel supersonico: stravince la cronometro ai Mondiali di ciclismo 2025, Pogacar doppiato.
