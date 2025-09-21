Remco Evenepoel supersonico | stravince la cronometro ai Mondiali di ciclismo 2025 Pogacar doppiato

Today.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È Remco Evepoel il campione del mondo a cronometro ai Mondiali di ciclismo 2025. Oggi, domenica 21 settembre, a Kigali, in Ruanda, nella prima edizione dei Mondiali in Africa, il belga ha vinto la medaglia d'oro, confermandosi campione per il terzo anno consecutivo.Evenepoel ha percorso i 40,6 km. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: remco - evenepoel

Tour de France 2025: i cronomen. Filippo Ganna ritrova l’avversario storico Remco Evenepoel

Tour de France 2025: obiettivo podio per Remco Evenepoel? Il divario in salita da Pogacar e Vingegaard sembra ampio

Tour de France 2025, Remco Evenepoel: “Ci siamo lasciati trasportare dalla calma del gruppo, dobbiamo concentrarci giorno per giorno”

Remco Evenepoel supersonico: stravince la cronometro ai Mondiali di ciclismo 2025, Pogacar doppiato.

Ciclismo, Evenepoel torna dopo il grave infortunio e conquista subito la Freccia del Brabante - Step torna cinque mesi dopo l’infortunio di dicembre e vince la 65esima edizione della Freccia del Brabante. Scrive rainews.it

Remco, niente Vuelta: punta sul Mondiale. Il ds Bramati: "Era vuoto, senza gambe" - Remco Evenepoel ha ringraziato via radio i compagni di squadra mentre il gruppo si allontanava sempre più sulla salita del Tourmalet. Riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Remco Evenepoel Supersonico Stravince