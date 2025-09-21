Remco Evenepoel riprende Pogacar e lo stacca nella cronometro dei Mondiali! Sorpasso iconico il ritardo recuperato
Tutti si attendevano un grande duello tra Remco Evenepoel e Tadej Pogacar nella cronometro individuale che ha aperto i Mondiali 2025 di ciclismo in Ruanda, ma l’auspicato testa a testa non si è consumato perché il fuoriclasse belga ha sciorinato una prestazione ai limiti del surreale e ha travolto in maniera perentoria il rivale. Il Campione Olimpico di Parigi 2024 e già due volte iridato nelle sfide contro il tempo ha trionfato in 49:46.03, ma soprattutto è andato a riprendere il vincitore di quattro Tour de France. Evenepoel era partito due minuti e mezzo dopo rispetto a Pogacar, sullo strappo di Kimihurura lo ha raggiunto quando mancavano un paio di chilometri al traguardo e lo ha staccato: 150 secondi recuperati in sostanzialmente 39 chilometri al balcanico, che ha dovuto chinare il capo al cospetto dello strapotere del belga. 🔗 Leggi su Oasport.it
