Remco Evenepoel | Ho spinto forte quando mi stavo avvicinando a Pogacar voglio quattro ori di fila
Domenica di gloria per Remco Evenepoel, che si è laureato Campione del Mondo a cronometro per la terza volta consecutiva. Il Campione Olimpico di Parigi 2024 ha dominato la prova contro il tempo andato in scena sull’esigente percorso di Kigali, infliggendo un distacco di addirittura 1’14” all’australiano Jay Vine, di 2’36” al connazionale Ilan van Walder e 2’37” allo sloveno Tadej Pogacar, con cui non è andato in scena il tanto atteso duello visto lo strapotere inscenato dal belga. Remco Evenepoel ha analizzato la propria prestazione al termine della gara: “ Mi sono sentito bene fin dall’inizio e le gambe giravano bene già nel tratto pianeggiante. 🔗 Leggi su Oasport.it
