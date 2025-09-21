Regno Unito Canada e Australia riconoscono lo Stato palestinese

ROMA (ITALPRESS) – Dal Regno Unito, dal Canada e dall’Australia nel giro di poche ore è arrivato l’annuncio del riconoscimento dello Stato di Palestina. “Oggi, per ravvivare la speranza di pace tra palestinesi e israeliani e di una soluzione a due Stati, il Regno Unito riconosce formalmente lo Stato di Palestina”, scrive su X il primo ministro britannico Keir Starmer. “Oggi il Canada riconosce lo Stato di Palestina”, annuncia il primo ministro canadese Mark Carney, che sempre sui social spiega: “Il Canada riconosce lo Stato di Palestina e offre la nostra partnership nella costruzione della promessa di un futuro di pace per entrambi gli Stati di Palestina e Israele”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

