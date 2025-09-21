Regno Unito Canada e Australia riconoscono lo Stato di Palestina

"Oggi, per ravvivare la speranza di pace per i palestinesi e gli israeliani e una soluzione a due Stati, il Regno Unito riconosce formalmente lo Stato di Palestina", ha scritto in un post su X il premier britannico Keir Starmer annunciando il riconoscimento.

Regno Unito, Canada e Australia riconoscono formalmente lo Stato di Palestina. Netanyahu: “Tradimento” - Regno Unito, Canada e Australia hanno annunciato il riconoscimento formale dello stato palestinese scatenando le ire del primo ministro israeliano Benjamin ... Da fanpage.it

Canada, Australia e Regno Unito riconoscono lo Stato di Palestina. Netanyahu: combatteremo gli appelli per il rinoscimento - Canada, Australia e Regno Unito hanno annunciato nelle ultime ore il riconoscimento ... Scrive gazzettadelsud.it