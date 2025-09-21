Regno Unito Canada e Australia riconoscono lo Stato di Palestina Israele reagisce | Non esisterà mai

Regno Unito, Canada e Australia riconoscono lo Stato di Palestina. “Oggi, per ravvivare la speranza di pace per i palestinesi e gli israeliani e una soluzione a due Stati, il Regno Unito riconosce formalmente lo Stato di Palestina”, h a scritto in un post su X il premier britannico Keir Starmer ( nella foto ) annunciando il riconoscimento dello Stato palestinese da parte del Regno Unito. Nel video di sei minuti allegato al post, Starmer afferma che il riconoscimento dimostra sia al popolo israeliano che a quello palestinese che può esserci un “futuro migliore”. “Questa soluzione non è una ricompensa per Hamas, perché significa che Hamas non potrà avere alcun futuro, alcun ruolo nel governo, alcun ruolo nella sicurezza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Regno Unito, Canada e Australia riconoscono lo Stato di Palestina, Israele reagisce: “Non esisterà mai”

In questa notizia si parla di: regno - unito

Annunciati i membri del nuovo Consiglio dei Videogiochi del Regno Unito

Trump in visita nel Regno Unito dal 17 al 19 settembre

Il Regno Unito avvia una revisione per aumentare l’età pensionabile con la prospettiva di alzarla fino ai 70 anni

Siamo oltre ogni immaginazione: Canada, Regno Unito, Australia che oggi riconoscono lo Stato di Palestina, e la premier - che si rifiuta di andare in Parlamento a riferire su Gaza - che va in tv a parlare di pasticcini. In Rai, diventata ormai una passerella ignob - X Vai su X

++ Regno Unito, Canada e Australia riconoscono formalmente la Palestina come Stato ++ #Mondo - facebook.com Vai su Facebook

Regno Unito, Canada e Australia riconoscono la Palestina. Ben Gvir: Annettiamo la Cisgiordania - Il ministro Smotrich: Non c'è più il mandato britannico, ora annettere Cisgiordania; Ultima ora. Regno Unito, Canada e Australia riconoscono lo Stato di Palestina; Regno Unito, Australia e Canada annunciano il riconoscimento dello Stato di Palestina.

Regno Unito, Australia e Canada riconoscono la Palestina. Israele: "Si mina la possibilità di pace" - La notizia è stata confermata nel tardo pomeriggio di domenica 21 ... Lo riporta iltempo.it

Regno Unito, Canada e Australia riconoscono la Palestina - Regno Unito, Canada e Australia riconoscono la Palestina e anche il Portogallo si appresta a farlo, alla vigilia della settimana di Alto livello dell'Assemblea generale dell'Onu. Da ansa.it