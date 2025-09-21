Regno Unito Canada e Australia riconoscono la Palestina Netanyahu | Minaccia per Israele

La giornata del 21 settembre segna un passaggio storico nella crisi mediorientale. Tre governi occidentali – Canada, Regno Unito e Australia – hanno deciso di riconoscere formalmente lo Stato palestinese, un atto politico che fino a poche settimane fa sembrava impensabile nel fronte dei Paesi occidentali. È una svolta che rompe decenni di cautela diplomatica e che porta per la prima volta un Paese del G7, il Canada, a compiere questo passo. Il primo annuncio è arrivato da Mark Carney, premier canadese, che ha ufficializzato la decisione attraverso un messaggio sui social. A stretto giro lo ha seguito il britannico Keir Starmer, spiegando che il riconoscimento è necessario “per ravvivare la speranza di una soluzione a due Stati”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Regno Unito, Canada e Australia riconoscono la Palestina. Netanyahu: “Minaccia per Israele”

In questa notizia si parla di: regno - unito

Annunciati i membri del nuovo Consiglio dei Videogiochi del Regno Unito

Trump in visita nel Regno Unito dal 17 al 19 settembre

Il Regno Unito avvia una revisione per aumentare l’età pensionabile con la prospettiva di alzarla fino ai 70 anni

#NEWS - #RegnoUnito, #Canada e #Australia riconoscono la #Palestina alla vigilia della settimana di Alto livello dell'Assemblea generale dell'#Onu. Lo farà entro oggi anche il #Portogallo. #BenGvir: 'Annetteremo la #Cisgiordania' #Netanyahu: 'Combatterem - X Vai su X

La visita di Trump ha portato alla firma di un accordo tecnologico con il Regno Unito. Una strategia di colonizzazione digitale? - facebook.com Vai su Facebook

Ultima ora. Regno Unito, Canada e Australia riconoscono lo Stato di Palestina; Regno Unito, Canada e Australia riconoscono la Palestina; Regno Unito, Canada e Australia riconoscono la Palestina. Ben Gvir: 'Annetteremo la Cisgiordania'.

Regno Unito, Canada e Australia riconoscono la Palestina - Regno Unito, Canada e Australia riconoscono la Palestina e anche il Portogallo si appresta a farlo, alla vigilia della settimana di Alto livello dell'Assemblea generale dell'Onu. Scrive ansa.it

Regno Unito, Canada e Australia riconoscono formalmente lo Stato di Palestina. Netanyahu: “Tradimento” - Regno Unito, Canada e Australia hanno annunciato il riconoscimento formale dello stato palestinese scatenando le ire del primo ministro israeliano Benjamin ... Riporta fanpage.it