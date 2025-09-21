Regno Unito Canada e Australia riconoscono La Palestina Ben Gvir | Annetteremo la Cisgiordania

Il riconoscimento è ufficiale. La polemica oceanica. Unito, Canada e Australia riconoscono la Palestina e anche il Portogallo si appresta a farlo, alla vigilia della settimana di Alto livello dell'Assemblea generale dell'Onu. Israele replica con i falchi. Ben Gvir fa sapere: "Annetteremo la Cisgiordania" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Regno Unito, Canada e Australia riconoscono La Palestina. Ben Gvir: “Annetteremo la Cisgiordania”

